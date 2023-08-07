"Опасения беспочвенны": МИД об учебе студентов из Афганистана в Казахстане

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Официальный представитель МИД сегодня на брифинге ведомства прокомментировал вопрос обучения студентов из Афганистана в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос нахождения граждан Афганистана в Казахстане журналисты подняли в связи с прошедшим в Астане казахстанско-афганским бизнес-форумом – МИД попросили уточнить, не могут ли в нашу страну попасть радикально настроенные граждане, в том числе и приезжающие на учебу из Афганистана студенты.

"Это был двусторонний бизнес-форум с участием только бизнесменов, которые, как сообщили в Минторговли, очень много контрактов подписали, провели трехдневную выставку. (…) Мы ведем с Афганистаном только лишь экономические отношения. То, что выгодно нашим производителям и экспортерам", – пояснил представитель МИД Айбек Смадияров.

Касательно студентов из Афганистана он добавил, что они учатся в Казахстане не первый год.

"Они обучаются у нас по специальным программам, когда вуз и знания предоставляются с нашей стороны, а оплата – со стороны ЕС. Полностью европейская программа.

Перед тем, как студентов сюда отправляют, они проходят проверку, сдают документы на визу, все это проверяется. Опасения беспочвенны (прим. авт. – касательно радикалов). Это обычные студенты, которые хотят обучаться", – сообщил Смадияров.

Отметим, что накануне казахстанско-афганского бизнес форума в Астане в МИД также поднимали вопрос, не собирается ли Казахстан признать афганское движение Талибан, которое запрещено в нашей стране.

Напомним, что в середине апреля Казахстан передал Афганистану 81 тонну помощи – с гуманитарной и торговой миссией Кабул посетил вице-премьер Серик Жумангарин.

Позже в МИД рассказали, что талибы попросили об аккредитации своих дипломатов. Казахстан ответил на просьбу положительно. Наряду с этим стало известно, что наша страна откроет в Афганистане свой торговый дом.

Глава Минторговли и интеграции Серик Жумангарин рассказал, для чего Казахстану нужно сотрудничество с талибами. В своем ответе он указал на преимущество торговли с Афганистаном.

"Мы сотрудничаем с Афганистаном, торгуем. И торгуем очень хорошо – на 1 млрд долларов. К примеру, это больше, чем мы сейчас торгуем с Азербайджаном, Туркменистаном. Поэтому политика политикой, а экономика – экономикой. И мы это торговое сотрудничество будем наращивать", – заявил он.

В конце мая на саммите "Центральная Азия – Китай" президент Касым-Жомарт Токаев высказался о ситуации в Афганистане.

"Необходимо наращивать разностороннюю помощь афганскому народу под эгидой ООН. В данном контексте актуальной является инициатива по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", – говорил тогда президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2031553-opaseniya-bespochvenny-mid-ob-uchebe-studentov-iz-afganistana-v-kazahstane/