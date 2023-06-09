Токаев принял делегацию Организации Объединенных Наций

Касым-Жомарт Токаев и представители ООН. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня встретился в Астане с делегацией Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом Акорда сообщила на своем официальном сайте.

Глава государства провел встречу с делегацией ООН в составе заместителя генерального секретаря ООН – исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Армиды Алисджабаны, помощника генерального секретаря по политическим вопросам Мирослава Енчи и помощника генерального секретаря ООН – помощника администратора Программы развития ООН Иваны Живкович.

Участники встречи обсудили перспективы развития многогранного сотрудничества между Казахстаном и институтами ООН, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Президент выразил признательность дипломатам за активное участие в Международном форуме Астана, отметив, что их предложения через призму деятельности ООН внесли вклад в содержательное наполнение этой важной диалоговой площадки.

Встреча Касым-Жомарта Токаева и делегации ООН. Фото: akorda.kz

Лидер нашей страны подчеркнул исключительную роль ООН в деле укрепления мира и обеспечения безопасности. Он акцентировал внимание на важности проведения всеобъемлющей реформы Совета Безопасности ООН и расширения представленности этого органа.

Глава государства подтвердил приверженность Казахстана к объединению усилий с ООН в целях укрепления роли этой универсальной Организации.

Ивана Живкович. Фото: akorda.kz

В Казахстане успешно функционируют более 20 различных подразделений ООН. В этом контексте отмечена важность создания в городе Алматы Регионального центра по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Деятельность данного центра будет сосредоточена на усилении координации агентств ООН с правительствами стран региона через принятие комплексных мер для продвижения Повестки-2030.

В свою очередь высокопоставленные дипломаты ООН поделились впечатлениями об участии в международном форуме "Астана", отметив стратегическую важность этой площадки в выработке подходов к решению актуальных вызовов современности.

Мирослав Енча. Фото: akorda.kz

Также была отмечена стратегическая роль Центральной Азии, в том числе в контексте развития транспортно-логистического потенциала и цифровизации.

В завершение встречи лидер Казахстана передал слова приветствия генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Напомним, 7 июня глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид и обсудил разногласия о роли организации.

А вчера, 8 июня, президент выступил на пленарной сессии международного форума "Астана". Он отметил в своем выступлении, что этот форум способствует более активному взаимодействию в период беспрецедентной геополитической напряженности.

Глава государства также провел встречу с шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и делегацией Катара.

Президент подчеркнул, что Катар является для Казахстана важным и надежным партнером на Ближнем Востоке, и выразил уверенность в том, что прошедшие переговоры придадут новый импульс дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами.

Позже президент Касым-Жомарт Токаев принял гендиректора ЮНЕСКО Одрэ Азуле. В ходе встречи она поблагодарила главу государства за гостеприимство. А уже на форуме она процитировала Абая Кунанбаева.

Также Токаев встретился с главой Азиатского банка развития и вице-президентом Всемирного банка. Кроме того, он провел серию встреч с иностранными инвесторами.

По информации на сайте ООН, Организация Объединенных Наций была основана в 1945 году. В настоящее время ее членами являются 193 государства.

Прием государств в члены Организации Объединенных Наций осуществляется по решению Генеральной ассамблеи и по рекомендации Совета безопасности.

Между тем генеральный секретарь назначается Генеральной ассамблеей по рекомендации Совета безопасности сроком на 5 лет с возможностью переизбрания на новый срок.

Нынешним, девятым по счету, генеральным секретарем является Антониу Гутерриш, который приступил к исполнению своих обязанностей 1 января 2017 года.

18 июня 2021 года Антониу Гутерриш был назначен на второй срок, пообещав в качестве своей приоритетной задачи продолжать помогать миру найти выход из пандемии COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2024086-tokaev-prinyal-delegatsiyu-organizatsii-obedinennyh-natsiy/