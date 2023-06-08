Глава ЮНЕСКО процитировала Абая, выступая на форуме в Астане

Одрэ Азуле. Фото: akorda.kz

Глава ЮНЕСКО сегодня, выступая на Astana International Forum, процитировала Абая Кунанбаева во время речи о необходимости научного сотрудничества стран Центральной Азии, передает корреспондент NUR.KZ.

Одрэ Азуле затронула в своем выступлении проблему водных ресурсов – в частности возможность переполнения горных озер в Кыргызстане, Таджикистане и Казахстане.

"Что мы делаем в ЮНЕСКО со странами Центральной Азии для решения этой проблемы. С 2021 года мы работаем над обеспечением более глубокого понимания (этого вопроса – прим. ред.) через науку, чтобы подготовиться к возможному переполнению горных озер из-за таяния ледников. Это важное научное сотрудничество.

Хочу процитировать великого поэта Абая: "Глупость – это отсутствие знаний, и без знаний невозможно ничего достичь". То есть нам нужно начинать всю нашу деятельность с научного сотрудничества.

К 2025 году мы хотим составить карту ледников и подледных озер в Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и Казахстане", – заявила спикер.

Напомним, вчера, 7 июня, генеральный директор ЮНЕСКО посетила мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи.

Позже Одрэ Азуле встретилась с Касым-Жомартом Токаевым и поблагодарила его за гостеприимство.

Отметим, что генеральный директор ЮНЕСКО прибыла в Казахстан для участия в международном форуме "Астана", который стартовал сегодня, 8 июня, в столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2023929-glava-yunesko-protsitirovala-abaya/