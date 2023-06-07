"Вызывает у нас озабоченность": Токаев обсудил с генсеком ОБСЕ разногласия о роли организации

Хельга Шмид и Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Поблагодарив Хельгу Шмид за участие в Международном форуме Астана, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что данный форум призван стать новой площадкой для укрепления связей между Западом и Востоком.

"Я думаю, что возглавляемая вами делегация ОБСЕ на этом форуме внесет значительный вклад в решение многих проблем, которые, к сожалению, существуют в современном мире. Для Казахстана сотрудничество с ОБСЕ является приоритетом. Нас беспокоят существующие разногласия о роли организации. После саммита, который прошел в Астане в 2010 году, не было принято ни одного официального документа ни на уровне министров, ни в каких-то других форматах. Безусловно, это вызывает у нас озабоченность. Мы по-прежнему твердо убеждены, что нам необходимо иметь прочные связи в рамках организации", – сказал президент.

Хельга Шмид и Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

По словам президента, Казахстан является активным участником ОБСЕ. Глава государства заявил о готовности нашей страны продолжить тесное сотрудничество с ОБСЕ в духе взаимовыгодного партнерства и транспарентности и оказать всестороннюю поддержку Хельге Шмид в качестве генерального секретаря организации.

Хельга Шмид поблагодарила Касым-Жомарт Токаева за приглашение принять участие в Международном форуме Астана.

Хельга Шмид. Фото: t.me/aqorda_resmi

"Вы абсолютно правы. Я думаю, что сейчас непростые времена. ОБСЕ продолжает служить уникальной платформой для диалога, несмотря на все вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Я также очень положительно оцениваю активную роль Казахстана в ОБСЕ. Вы упомянули Астанинский саммит. Я лично имела удовольствие участвовать в этом саммите. Вы правы, он оказался последним состоявшимся саммитом. Астанинская декларация действительно является очень важным документом, регулирующим деятельность организации. Я с большим интересом жду возможности послушать вас на Астанинском форуме. Полагаю, что сейчас как никогда важно прислушиваться друг к другу, чтобы прийти к согласию. Это является ключевой задачей ОБСЕ", – сказала глава организации.

В ходе встречи собеседники обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и ОБСЕ. Также были рассмотрены актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня.

Добавим, что, согласно информации на сайте ОБСЕ, Хельга Мария Шмид в декабре 2020 года была назначена генеральным секретарем ОБСЕ сроком на три года.

В 1990 году она впервые поступила на дипломатическую службу в качестве помощника личного секретаря министра по европейским делам.

С тех пор за свою карьеру сменила несколько значимых дипломатических должностей. Так, вначале она работала политическим советником министра иностранных дел Германии Клауса Кинкеля, затем – руководителем аппарата министра иностранных дел Йошки Фишера.

С 2011 по 2016 годы являлась заместителем генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам, а до этого занимала должность начальника отдела политического планирования и раннего предупреждения (отдел по вопросам политики) аппарата верховного представителя по общей внешней политике и политике безопасности (ОВПБ) в генеральном секретариате Совета Европейского Союза в Брюсселе.

Непосредственно перед своим назначением генеральным секретарем ОБСЕ занимала пост генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы.

Отметим, что Хельга Шмид примет участие в Международном форуме "Астана", который состоится 8 и 9 июня в столице Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2023749-neobhodimo-imet-prochnye-svyazi-tokaev-provel-vstrechu-s-gensekretarem-obse-helgoy-shmid/