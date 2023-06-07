Прибывшая в Казахстан глава ЮНЕСКО поблагодарила Токаева за гостеприимство

Касым-Жомарт Токаев и Одрэ Азуле. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев принял гендиректора ЮНЕСКО Одрэ Азуле. В ходе встречи она поблагодарила главу государства за гостеприимство, сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства принял генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле, прибывшую в Казахстан с официальным визитом.

В начале встречи Одрэ Азуле вручила президенту сертификаты о включении заповедников Бурабай и Маркаколь в глобальную сеть биосферных резерватов, а также музыкально-кукольного искусства "Ортеке" – в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Касым-Жомарт Токаев и Одрэ Азуле. Фото: akorda.kz

В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества между Казахстаном и ЮНЕСКО в деле сохранения культурного и исторического наследия, расширения международных контактов в сферах образования и науки.

Приветствуя Одрэ Азуле, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил ее лидерство во главе ЮНЕСКО и заявил о поддержке усилий по дальнейшему укреплению Организации.

Президент выразил признательность генеральному директору за посещение мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Он добавил, что ее визит в Туркестан был положительно воспринят нашими гражданами.

"Ваш визит весьма важен с точки зрения дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и ЮНЕСКО. Для нас ЮНЕСКО – особая организация, отношения с которой имеют приоритетное значение. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы и далее развивать это взаимодействие", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Встреча президента и главы ЮНЕСКО. Фото: akorda.kz

Лидер нашей страны подтвердил приверженность Казахстана реализации совместных проектов в области климата, биоразнообразия и водных ресурсов.

Одним из примеров успешного взаимодействия с Организацией является деятельность Бюро ЮНЕСКО в городе Алматы, которое в ближайшее время будет преобразовано в Региональный многосекторальный офис.

В свою очередь Одрэ Азуле поблагодарила главу нашего государства за оказанное гостеприимство на казахской земле. Она поделилась впечатления о своем посещении мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, который входит в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Одрэ Азуле. Фото: akorda.kz

Генеральный директор ЮНЕСКО высоко оценила осуществляемые под руководством Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы, в том числе в контексте укрепления гражданского общества, продвижения образования и культуры.

"Мой визит в Казахстан совпал с важным стратегическим периодом для вашей страны. Вы проводите масштабные реформы. Ваш президентский мандат должен сыграть ключевую роль в этом деле", – подчеркнула Одрэ Азуле.

Напомним, что сегодня генеральный директор ЮНЕСКО посетила мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи.

Добавим, что Одрэ Азуле занимает пост 11-го гендиректора ЮНЕСКО с ноября 2017 года, говорится на официальном сайте Организации.

Она родилась в 1972 году, работала министром культуры Франции в период с февраля 2016 года по май 2017 года.

Занимала руководящие должности во французском секторе общественного вещания, а также работала в качестве докладчика в государственном агентстве аудита и эксперта по правовым вопросам в области культуры и коммуникации в Европейской комиссии.

Кроме того, в Национальном центре кинематографии она была заместителем директора по мультимедийным вопросам, главным финансовым и юридическым директором и первым заместителем генерального директора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2023798-tokaev-provel-vstrechu-s-gensekom-yunesko/