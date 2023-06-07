Министр обороны опроверг слухи об отправке казахстанских военных на границу России и Украины

Руслан Жаксылыков. Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Глава Минобороны РК в кулуарах мажилиса прокомментировал слухи о возможном введении казахстанской армии в составе ОДКБ в Воронежскую и Белгородскую области, передает корреспондент NUR.KZ.

В Сети появились слухи о том, что якобы Казахстан в составе ОДКБ попросили войти в Воронежскую и Белгородскую области для охраны границы России с Украиной.

На фоне этой информации представители СМИ попросили министра обороны Руслана Жаксылыкова прокомментировать ситуацию.

"Ребята, знаете, есть стоп-фейк. Но я вам, как министр обороны Республики Казахстан, со всей ответственностью заявляю, что Вооруженные силы РК находятся на нашей территории. Каких-либо обязательств по выезду, решению каких-то вопросов, миротворческие миссии мы проводим только под эгидой ООН, но на территории стран-участниц ОДКБ мы не выполняем и никуда не собираемся, можете быть спокойны. Никуда мы не выезжаем", – заявил он.

Отметим, что слухи об отправке казахстанских военных и техники в Украину появлялись уже не раз. Так, еще в марте прошлого года в Сети появилась информация о том, что казахстанских военнослужащих якобы направляют в Украину.

"Информация касательно якобы направления казахстанских военнослужащих и военной техники в Украину, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, не соответствует действительности.

Решение о направлении воинского контингента Вооруженных сил Республики Казахстан для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности принимает парламент на основании соответствующего предложения президента страны.

До принятия соответствующего постановления парламента Министерство обороны не имеет полномочий для направления воинского контингента в то или иное государство. Переговоры по данному вопросу Министерство обороны Казахстана не проводит", – сообщали тогда представители Минобороны.

Подобные разговоры велись и в начале этого года. Их также опровергли в профильном ведомстве.

Как начались военные действия в Украине в 2022 году?

Напомним, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Лидеры европейских стран, представители США и другие государства осудили действия России касательно признания независимости ДНР и ЛНР.

Позже президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам РФ на русском языке. Тогда он сообщил о введении чрезвычайного положения в стране, рассказал о попытке инициировать телефонный разговор с Путиным и заявил, что русские и украинцы разные, но это не повод быть врагами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на территории Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2023764-ministr-oborony-oproverg-sluhi-ob-otpravke-kazahstanskih-voennyh-na-granitsu-rossii-i-ukrainy/