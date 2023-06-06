Генсек НАТО высказался о последствиях разрушения Каховской ГЭС

Йенс Столтенберг. Фото: Francois Walschaerts/ Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обеспокоен последствиями разрушения Каховской ГЭС для гражданского населения и окружающей среды. Об этом он сегодня сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте.

"Разрушение Каховской платины сегодня подвергает риску тысячи мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде. Это возмутительный поступок, который еще раз демонстрирует жестокость войны России в Украине", – написал Столтенберг.

Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, разрушилась дамба Каховской гидроэлектростанции, расположенной в Херсонской области Украины. В регионе началась эвакуация местных жителей.

Позже стало известно, что Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины в связи с подрывом Каховской ГЭС.

Между тем украинский "Энергоатом" сообщил о рисках "отрицательных последствий" подрыва Каховской ГЭС для Запорожской АЭС.

"Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС", – говорится в сообщении организации.

При этом пока в "Энергоатоме" говорят, что "ситуация контролируется".

Непосредственной угрозы ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции из-за разрушения Каховской ГЭС нет, заявили в МАГАТЭ. Там указали, что в курсе сообщений о повреждении плотины и сообщили, что следят за ситуацией.

Добавим, что, согласно информации на сайте станции, Каховская ГЭС находится на юге Украины в 5 километрах от города Новой Каховки Херсонской области. Является последней (нижней) ступенью Днепровский гидроэлектростанций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2023626-gensek-nato-vyskazalsya-o-posledstviyah-razrusheniya-kahovskoy-ges/