Правда ли, что Казахстан отправил Украине военную технику, ответили в Минобороны

Танк. Иллюстративное фото: pixabay.com

Минобороны РК в своем официальном Telegram-канале прокомментировало слухи, появившиеся в соцсетях, об отправке в Украину казахстанской военной техники.

"Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники в Украину, не соответствует действительности. Видео является архивным, так как бронетехника направлялась на плановый ремонт, и в настоящее время военная техника находится на хранении", – говорится в сообщении Минобороны.

Отметим, что в декабре прошлого года в российских СМИ начала распространяться информация о том, что с территории Казахстана якобы запустили беспилотник, принадлежащий Вооруженным силам Украины. В Минобороны тогда эту информацию назвали недостоверной.

Приостановка экспорта военной продукции в Казахстане

27 августа прошлого года стало известно, что премьер-министр Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам оборонной промышленности.

Участники заседания рассмотрели предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года.

Члены Комиссии, как сообщалось, данное предложение поддержали.

Согласно информации на официальном сайте правительства, цель деятельности Комиссии по вопросам оборонной промышленности – выработка предложений и рекомендаций по вопросам реализации военно-технической политики в части, касающейся основных направлений развития оборонно-промышленного комплекса РК, включая вопросы военно-технического и военно-экономического сотрудничества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011054-pravda-li-chto-kazahstan-otpravil-ukraine-voennuyu-tehniku-otvetili-v-minoborony/