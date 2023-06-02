Токаев выступил с предложением к ректорам европейских вузов

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев на встрече лидеров "Центральная Азия – Европейский Союз" обратился к руководству европейских университетов. Речь президента приводит Telegram-канал его пресс-службы.

Во время встречи Токаев обратил внимание, что прошлом году Казахстан занял 28-е место по индексу развития электронного правительства ООН.

"Это неплохой показатель. У нас появились продвинутые банковские экосистемы, динамично растет рынок финансовых технологий, происходит рост электронной коммерции, идет всестороннее внедрение цифровых решений в систему государственного управления", – сказал глава государства.

А в марте этого года, как напомнил президент, было объявлено об открытии компанией Microsoft Мультирегионального хаба в Казахстане, который станет центром привлечения передовых технологий.

"Мы поставили задачу к 2025 году подготовить не менее 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов. Поэтому приглашаю европейские университеты к открытию филиалов в Казахстане, в том числе на базе технопарка Astana Hub, который станет важной региональной IT-площадкой", – добавил он.

В целом, как отметил Токаев, Казахстан планирует масштабировать свои наработки в области цифровизации и делиться своим опытом на региональном уровне.

Сегодня утром пресс-служба Токаева сообщила, что президент прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату (Кыргызстан).

Незадолго до начала саммита "Центральная Азия – Европейский союз" глава Казахстана встретился с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Между ними состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки дня.

А в ходе своего выступления на саммите Токаев рассказал, кто является крупнейшим торговым партнером Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2023172-tokaev-priglasil-evropeyskie-vuzy-k-otkrytiyu-filialov-v-kazahstane/