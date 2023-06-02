Токаев прилетел в Кыргызстан (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату, в Кыргызстан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату (Кыргызстан) для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского Союза.

В аэропорту президента Казахстана встретил председатель кабинета министров – Руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров", – говорится в сообщении.

Ожидается, что в саммите наряду с Касым-Жомартом Токаевым примут участие президент Европейского Совета Шарль Мишель, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов.

Касым-Жомарт Токаев в Кыргызстане. Фото: Акорда

Напомним, что предыдущая встреча глав государств Центральной Азии и президента Европейского совета проходила в Астане в октябре прошлого года.

Тогда, открывая встречу, президент Казахстана отметил, что Европейский Союз одним из первых признал Центральную Азию как единый сплоченный регион, имеющий глубокую историческую и культурную общность.

"За 30 лет наши отношения с Евросоюзом получили существенное развитие и способствовали укреплению суверенитета, независимости и территориальной целостности государств Центральной Азии. Межрегиональный диалог распространился практически на все приоритетные сферы сотрудничества, но потенциал не исчерпан. Сегодняшняя встреча на высшем уровне является ярким свидетельством нашего стремления и далее расширять конструктивное взаимодействие в политической, экономической и гуманитарной сферах", – говорил глава государства.

Также напомним, что вчера и позавчера президент находился с рабочей поездкой в Алматы.

За эти дни глава государства принял президента Национальной академии наук Кунсулу Закарью, посетил Центр инновационного творчества школьников, расположенный в Наурызбайском районе Алматы, провел переговоры с главой МИД Южной Кореи, а также ознакомился с работой системы электронного билетирования ONAY и центра диспетчерского управления общественным транспортом города ТОО "Транспортный холдинг города Алматы".

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев прогулялся по алматинским улицам и заглянул во двор, где когда-то жила его семья.

Завтра же, 3 июня, президент Казахстана посетит церемонию инаугурации вновь избранного главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2022996-tokaev-priletel-v-kyrgyzstan/