Токаев провел встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем

Шарль Мишель и Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня провел встречу с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, передает официальный Telegram-канал Акорды.

На полях саммита "Центральная Азия – Европейский Союз" состоялась встреча главы нашего государства с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Приветствуя Мишеля, Токаев отметил приоритетным характер стратегического партнерства Казахстана с Евросоюзом. Как отмечает пресс-служба Токаева, соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве нашей страны с ЕС положило начало новому этапу углубленного взаимодействия. Сегодня ЕС является ведущим торговым партнером и крупнейшим инвестором в экономику Казахстана.

В свою очередь Шарль Мишель, высоко оценив растущую динамику сотрудничества между Евросоюзом и Казахстаном, отметил необходимость совместной работы по дальнейшему развитию взаимодействия.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки дня.

Сегодня, 2 июня, президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату, в Кыргызстан, для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского Союза.

Между тем, напомним, что в октябре прошлого года глава Евросовета Шарль Мишель прибыл с официальным визитом в Казахстан, в рамках которого у него состоялись переговоры с президентом Казахстана.

Также Шарлю Мишелю был презентован проект по созданию центра производства и распределения "зеленого" водорода в Мангистауской области.

По завершении переговоров Касым-Жомарт Токаев и Шарль Мишель провели брифинг для представителей СМИ. Глава государства отметил, что первый визит президента ЕС в Казахстан является проявлением высокого уважения и доверия к нашей стране. Он выразил признательность Шарлю Мишелю за то, что он принял приглашение посетить Казахстан.

Кроме того, тогда президент Касым-Жомарт Токаев и президент Шарль Мишель подтвердили высокий уровень и динамичное развитие отношений между Республикой Казахстан и Еврооюзом за последние 30 лет. Они договорились о дальнейшем укреплении, углублении и расширении многопланового сотрудничества между Казахстаном и ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2023145-tokaev-provel-vstrechu-s-prezidentom-es-sharlem-mishelem/