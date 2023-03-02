Токаеву доложили об открытии трех филиалов международных вузов в Казахстане

Саясат Нурбек на приеме у Касым-Жомарта Токаева. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра науки и высшего образования Саясата Нурбека. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о работе по созданию академического городка в городе Кунаеве.

Президент также был проинформирован об открытии трех представительств международных университетов в 2022 году и предстоящем создании пяти новых филиалов в 2023 году.

Напомним, в апреле 2022 года сообщалось, что Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева передадут в доверительное управление University of Arizona.

Также к осени прошлого года в Казахстане планировалось открыть филиалы Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" и Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина.

Кроме того, ранее Саясат Нурбек рассказывал о том, филиалы каких еще зарубежных вузов хотят открыть в Казахстане.

По данным министра, прорабатывается открытие следующих филиалов:

Университета Хериот-Уатт (Великобритания) на базе Актюбинского регионального университета им. Жубанова;

Зарубежного вуза (Университет Калгари (Канада), Вагенингенский Университет (Нидерланды) на базе Университета им. Шакарима;

Берлинского технического университета (ФРГ) на базе Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева;

Филиала зарубежного вуза в сфере сельского хозяйства, промышленности, туризма на базе Жетысуского университета им. И. Жансугурова;

Прорабатывается стратегическое партнерство между ЮКУ им. М. Ауэзова с KAIST (Южная Корея) и UCLA (США).

Кроме того, министр представил проект Концепции развития высшего образования и науки на 2023-2029 годы, которая объединила в себе все стратегические задачи и показатели развития отрасли.

Главе государства было доложено об увеличении заработных плат научных сотрудников в 2 раза и введение прямого финансирования НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями. Финансирование научной деятельности в ближайшие 3 года будет увеличено в 3,5 раза.

Министерство планирует поэтапно увеличивать стипендии студентов и магистрантов, а также ежегодно в течение 7 лет вводить 10 000 новых мест в студенческих общежитиях.

Отметим, что в октябре 2022 года был увеличен размер стипендий для студентов в Казахстане. При этом в начале текущего года министр науки и высшего образования сообщил, что до 2025 года стипендии в Казахстане планируется увеличить еще в два раза.

Как сообщил Саясат Нурбек, прорабатывается вопрос о внедрении новой модели администрирования науки и создании центров академического превосходства на базе 15 региональных и 5 педагогических вузов.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность расширения доступа к высшему образованию и развитию университетской инфраструктуры. Он также отметил необходимость перехода к новой модели администрирования науки в ближайшее время.

Напомним, что Саясат Нурбек стал министром науки и высшего образования в прошлом году, после разделения Министерства образования и науки РК на два отдельных ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2011515-tokaevu-dolozhili-ob-otkrytii-treh-filialov-mezhdunarodnyh-vuzov-v-kazahstane/