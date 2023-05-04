Министр обороны Казахстана ответил, планирует ли ехать на парад в Москву

Руслан Жаксылыков. Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Глава Минобороны Казахстана в кулуарах Акорды ответил на вопрос, поедет ли он в Москву на парад в честь Дня Победы, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались у Руслана Жаксылыкова, поедет ли он в Москву на парад в честь 9 мая. Глава Минобороны был в ответе краток.

"Нет", – однозначно заявил он.

Отметим, в конце апреля стало известно, что казахстанские военные не будут участвовать в параде в Москве 9 мая. Представитель генштаба пояснил, что в настоящее время в рамках сотрудничества между РФ и РК на повестке дня пока не стоит данный вопрос.

Жаксылыков напомнил, что завтра состоится Всеармейское совещание, которое пройдет под руководством главы государства, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Токаева.

Ожидается, что на Всеармейском совещании выступит президент Казахстана, руководители государственных органов, ветераны. Прозвучат видеообращения командиров воинских частей Вооруженных сил, ветеранов ВС, воспитанников военно-патриотического движения "Жас сарбаз".

Мероприятия к 9 мая в Казахстане

Ранее в Минобороны РК заявили, что проводить военный парад в этом году в стране не планируют. От него было решено отказаться из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач.

Позже замглавы департамента генштаба ВС РК Даурен Абдуллин объяснил, что Минобороны расходует средства на поддержание боеготовности и повышение мобильности войск.

Кроме того, напомним, что 9 мая глава государства в Астане почтит память погибших в Великой Отечественной войне.

А в Алматы ежегодная акция-марш ко Дню Победы "Ер есімі – ел есінде" пройдет в ондайн формате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2019330-ministr-oborony-kazahstana-otvetil-planiruet-li-ehat-na-parad-v-moskvu/