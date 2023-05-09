Токаев провел обстоятельный разговор с Путиным в Москве, заявили в Акорде

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил, что Касым-Жомарт Токаев провел обстоятельный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает NUR.KZ.

"В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел обстоятельный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Подчеркнута необходимость дальнейшего развития партнерства по широкому спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран", – сообщил он.

Напомним, 8-9 мая Касым-Жомарт Токаев совершил рабочий визит в Россию. Вчера в ходе поездки в Тверскую область президент посетил Ржевский мемориал и почтил память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в одном из самых крупных сражений Великой Отечественной войны. Глава государства также посетил братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев.

Сегодня, 9 мая, глава государства принял участие в параде Победы на Красной площади в Москве, посвященном 78-й годовщине победы в ВОВ, а также вместе с другими лидерами СНГ возложил цветы к могиле Неизвестного солдата.

Как ранее сообщалось, российская сторона в этом году на парад пригласила лидеров стран СНГ – президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Беларуси Александра Лукашенко, главу Кыргызстана Садыра Жапарова, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, а также главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Также на параде присутствовал президент России Владимир Путин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2019851-tokaev-provel-obstoyatelnyy-razgovor-s-putinym/