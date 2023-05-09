Токаев посетил военный парад в Москве и возложил цветы к могиле Неизвестного солдата (фото)

Касым-Жомарт Токаев с президентами Узбекистана и РФ. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад Победы на Красной площади в Москве, а также принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства посетил военный парад в ознаменование 78-летия Дня Победы на Красной площади в Москве, а также принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев с главами других государств. Фото: akorda.kz

Наряду с Касым-Жомартом Токаевым и президентом России Владимиром Путиным парад посетили президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Касым-Жомарт Токаев с главами других государств. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев с главами других государств. Фото: akorda.kz

Напомним, сегодня в Москве на Красной площади прошел торжественный военный парад, посвященный 78-летию Великой Победы. В нем принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидеры других стран СНГ. Как это было, можете посмотреть здесь>>>

Отметим, в конце апреля стало известно, что казахстанские военные не будут участвовать в параде в Москве 9 мая. Представитель генштаба пояснил, что в настоящее время в рамках сотрудничества между РФ и РК на повестке дня пока не стоит данный вопрос.

В Казахстане же военный парад в этом году не проводился. Как ранее сообщили в Минобороны РК, это связано с экономией бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. Отметим, что это уже пятый год, когда в стране отказываются от проведения парада. Последний раз торжественное шествие проходило в Астане в 2018 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2019840-tokaev-posetil-voennyy-parad-v-moskve-i-vozlozhil-tsvety-k-mogile-neizvestnogo-soldata-foto/