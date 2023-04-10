Токаев и Алиев посетили МФЦ "Астана" (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев в МФЦ "Астана". Фото: t.me/aqorda_resmi

Президенты Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев посетили Международный финансовый центр "Астана". Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе официального визита президента Азербайджана в Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев посетили Международный финансовый центр "Астана".

Главы государств осмотрели офис Международного суда МФЦА. Регистратор и руководитель аппарата суда МФЦА Кристофер Кэмпбелл-Холт рассказал о функционировании первой в Центральной Азии судебной системы, основанной на нормах и принципах английского права. По его словам, Международный суд, рассматривающий гражданские и коммерческие споры, работает по лучшим международным стандартам.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев ознакомились с деятельностью Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг и Группы по развитию бизнеса. Представители Тех Хаба МФЦА рассказали им о развитии венчурного финансирования и технологических инноваций. Кроме того, лидерам двух стран была презентована работа Экспат центра "Поддержка деятельности участников МФЦА по принципу "одного окна". Управляющий МФЦ "Астана" Ренат Бектуров проинформировал глав государств о текущей деятельности Центра.

В завершение президент Азербайджана оставил запись в Книге почетных гостей Международного финансового центра "Астана".

Визит Ильхама Алиева в Казахстан

Сегодня, 10 апреля, президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в столицу Казахстана – в аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов.

После в резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи президента Азербайджанской Республики – начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, затем прозвучали гимны Казахстана и Азербайджана.

Главы государств сначала провели переговоры в узком составе. А после прошли переговоры в расширенном составе.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели брифинг для представителей СМИ.

Президент Казахстана высоко оценил результаты прошедших сегодня полноформатных переговоров, которые еще раз подтвердили обоюдный настрой глав государств на всемерное укрепление двусторонних связей.

По итогам переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев подписали совместное заявление и протокол о создании Высшего Межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики.

Сообщалось, что главы двух государств подписали сразу шесть меморандумов, а позже сделали совместное заявление.

Также Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели торжественную церемонию открытия улицы Гейдара Алиева в центре Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2016234-tokaev-i-aliev-posetili-mftsa-astana/