Ильхам Алиев посетит Казахстан по приглашению Токаева

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев. Фото: t.me/bort_01

По приглашению Касым-Жомарта Токаева 10 апреля состоится официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"В Астане запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах. В повестку дня переговоров включены основные вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства", – говорится в сообщении.

Напомним, в октябре прошлого года президент Азербайджана уже приезжал в Астану для участия в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и заседании Совета глав государств СНГ.

На полях этого саммита состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева, на которой главы государств высоко оценили успешное взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, в том числе реализацию ряда совместных проектов по продвижению исторических и культурных ценностей Казахстана и Азербайджана.

Президент Казахстана рассказал главе Азербайджана, что улица имени Гейдара Алиева в казахстанской столице будет перенесена на более достойное место. В свою очередь Ильхам Алиев поблагодарил Токаева за бережное отношение к памяти его отца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2015827-ilham-aliev-priedet-v-kazahstan-s-ofitsialnym-vizitom-po-priglasheniyu-tokaeva/