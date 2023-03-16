Токаев завершил рабочую поездку в Турцию (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев завершил рабочий визит в Турецкую Республику, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента Казахстана.

Завершился рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику.

Напомним, что вчера, 15 марта, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Анкару, столицу Турецкой Республики, для участия во внеочередном саммите Организации тюркских государств.

Сегодня президент Казахстана принял участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств. В своем выступлении он высказался о разрушительных землетрясениях, которые произошли в Турции, и отметил, что Казахстан продолжит оказывать помощь Турции.

"Казахстанская сторона готова построить социальный объект в зоне бедствия", – заявил он.

Также глава государства предложил тюркским странам создать совместные силы органов ЧС и разработать общий список сил и технического оборудования спасательных служб, действующих в странах ОТГ.

Кроме того, во время выступления Токаев пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану успехов на предстоящих президентских и парламентских выборах в Турции.

Также в ходе рабочего визита в Анкару президент Казахстана провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава нашего государства отметил, что Турция является одним из главных торговых партнеров Казахстана.

"Турция входит в пятерку ведущих торговых партнеров Казахстана. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 33% и достиг 6,3 миллиарда долларов. Это результат системной работы. Казахстан имеет возможность направлять большие объемы товаров на турецкий рынок", – сказал Токаев.

Стоит отметить, что по итогам внеочередного саммита Организации тюркских государств был подписан ряд документов, а именно:

Анкаринская декларация внеочередного саммита Организации тюркских государств;

Решение о создании механизма гражданской защиты Организации тюркских государств;

Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2013229-tokaev-zavershil-rabochuyu-poezdku-v-turtsiyu-foto-video/