Токаев завершил рабочую поездку в Турцию (фото, видео)
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев завершил рабочий визит в Турецкую Республику, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента Казахстана.
Завершился рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику.
Напомним, что вчера, 15 марта, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Анкару, столицу Турецкой Республики, для участия во внеочередном саммите Организации тюркских государств.
Сегодня президент Казахстана принял участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств. В своем выступлении он высказался о разрушительных землетрясениях, которые произошли в Турции, и отметил, что Казахстан продолжит оказывать помощь Турции.
"Казахстанская сторона готова построить социальный объект в зоне бедствия", – заявил он.
Также глава государства предложил тюркским странам создать совместные силы органов ЧС и разработать общий список сил и технического оборудования спасательных служб, действующих в странах ОТГ.
Кроме того, во время выступления Токаев пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану успехов на предстоящих президентских и парламентских выборах в Турции.
Также в ходе рабочего визита в Анкару президент Казахстана провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Глава нашего государства отметил, что Турция является одним из главных торговых партнеров Казахстана.
"Турция входит в пятерку ведущих торговых партнеров Казахстана. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 33% и достиг 6,3 миллиарда долларов. Это результат системной работы. Казахстан имеет возможность направлять большие объемы товаров на турецкий рынок", – сказал Токаев.
Стоит отметить, что по итогам внеочередного саммита Организации тюркских государств был подписан ряд документов, а именно:
- Анкаринская декларация внеочередного саммита Организации тюркских государств;
- Решение о создании механизма гражданской защиты Организации тюркских государств;
- Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2013229-tokaev-zavershil-rabochuyu-poezdku-v-turtsiyu-foto-video/