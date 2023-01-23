Какие страны хотят установить безвизовый режим с Казахстаном, ответили в МИД

Паспорта. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве рассказал о работе по установлению безвизового режима с зарубежными странами, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что у ведомства есть комплексная программа на каждый год, где расписаны планы по установлению безвизового режима по нескольким странам.

"В ее рамках мы пытаемся улучшить список и условия для наших граждан, чтобы они могли попасть в какую-то страну без визы. Этот план не могу озвучить, потому что идет работа. Там затрагиваются интересы и другой стороны, только лишь после подписания мы можем объявить. Все регионы прорабатываются", – заверил он.

По его словам, стороны при решении этого вопроса отдают приоритет вопросам национальной и миграционной безопасности.

"Каждая страна учитывает свои интересы, как только идет на согласие для безвизового режима. Безвизовый режим – это, естественно, уже без каких-либо документов, просто пересечение границ.

Страны Латинской Америки заинтересованы – увеличилось количество казахстанских туристов, которые посещают Латинскую Америку. Поэтому руководство Министерств иностранных дел стран Латинской Америки выразило просьбу рассмотреть эти вопросы. В прошлом году мы ряд соглашений подписали, в этом году мы увеличим. В том числе интерес есть у арабских стран.

По Шенгенской зоне вы все знаете, переговоры идут. Там нужно согласие. Для стран Европейского союза у нас безвизовый режим уже есть в одностороннем порядке. Мы ведем переговоры, чтобы зона нам тоже стала безвизовой. Они принимают общие решения, они поодиночке не могут решать", – отметил Айбек Смадияров.

Между тем, конкретной даты, когда может быть принято соответствующее решение, он не назвал, сославшись на то, что переговорный процесс продолжается.

Напомним, что в прошлом году Казахстан открыл в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая. Позже стало известно, что Иран также разрешил казахстанцам въезжать на территорию своей страны без получения визы.

Кроме того, с 1 апреля 2022 года казахстанцы могут посещать Султанат Оман сроком на 14 дней без предварительного оформления туристической визы. В тот же день между Казахстаном и Южной Кореей вновь начал действовать безвизовый режим, который ранее был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

В конце сентября прошлого года сообщалось, что правительства Казахстана и Андорры планируют установить взаимный безвизовый режим въезда для своих граждан.

Отметим, что ранее мы рассказывали о том, какие страны могут посетить граждане Казахстана без визы в 2023 году.

Также список стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, опубликован на официальном сайте электронного правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2006412-kakie-strany-hotyat-ustanovit-bezvizovyy-rezhim-s-kazahstanom-otvetili-v-mide/