Токаев в Узбекистане посетил выставку "Абай. Наследие братских народов" (фото)
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Глава государства, находящийся с государственным визитом в Узбекистане, посетил выставку "Абай. Наследие братских народов", сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.
Выставка посвящена жизни и творчеству великого поэта и мыслителя Абая.
Мероприятие направлено на дальнейшее укрепление уз дружбы и братства между нашими народами и странами, отметили в пресс-службе.
Напомним, накануне Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан. Находясь в Ташкенте, президент возложил цветы к монументу "Независимости" и посадил дерево в резиденции Мирзиеева.
Помимо того, в рамках визита у Токаева запланированы переговоры с президентом Узбекистана в узком и расширенном составах, а также подписание ряда документов.
Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев вместе с президентом Шавкатом Мирзиеевым посетили мавзолей Толе би, расположенный в Ташкенте.
Казахстанский журналист отметил, что Токаев для зарубежного визита вновь выбрал обувь отечественного производства.
Сегодня Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев приняли участие в церемонии запуска строительства совместных объектов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2002682-tokaev-v-uzbekistane-posetil-vystavku-abay-nasledie-bratskih-narodov/