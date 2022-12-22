Токаев в Узбекистане посетил выставку "Абай. Наследие братских народов" (фото)

Касым-Жомарт Токаев посетил выставку. Фото: t.me/bort_01

Глава государства, находящийся с государственным визитом в Узбекистане, посетил выставку "Абай. Наследие братских народов", сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Выставка посвящена жизни и творчеству великого поэта и мыслителя Абая.

Мероприятие направлено на дальнейшее укрепление уз дружбы и братства между нашими народами и странами, отметили в пресс-службе.

Напомним, накануне Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан. Находясь в Ташкенте, президент возложил цветы к монументу "Независимости" и посадил дерево в резиденции Мирзиеева.

Помимо того, в рамках визита у Токаева запланированы переговоры с президентом Узбекистана в узком и расширенном составах, а также подписание ряда документов.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев вместе с президентом Шавкатом Мирзиеевым посетили мавзолей Толе би, расположенный в Ташкенте.

Казахстанский журналист отметил, что Токаев для зарубежного визита вновь выбрал обувь отечественного производства.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев приняли участие в церемонии запуска строительства совместных объектов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2002682-tokaev-v-uzbekistane-posetil-vystavku-abay-nasledie-bratskih-narodov/