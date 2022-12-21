Токаев посадил дерево в резиденции Мирзиеева (фото, видео)
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Касым-Жомарт Токаев посадил дерево на аллее почетных гостей резиденции президента Республики Узбекистан "Куксарой" в Ташкенте, сообщает Telegram-канал пресс-службы президента РК.
На официальном сайте президента Узбекистана отмечается, что церемония стала символом начала новой эпохи в узбекско-казахстанских отношениях, твердых намерений глав государств еще более укрепить стратегическое партнерство и союзничество Казахстана и Узбекистана во благо двух братских народов.
В пресс-службе Мирзиеева добавили, что основные мероприятия государственного визита лидера Казахстана в Узбекистан состоятся завтра, 22 декабря.
"Состоятся переговоры на высшем уровне, по итогам которых ожидается подписание исторически важных соглашений. Предусмотрены совместный запуск крупных инвестиционных проектов и брифинг для представителей СМИ", - говорится в сообщении.
Сегодня днем президент Казахстана прибыл с государственным визитом в Узбекистан. В авиагавани Ташкента главу государства встретил его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев.
В пресс-службе Токаева сообщали, что в Ташкенте казахстанский лидер пробудет два дня. В рамках визита запланированы переговоры с президентом Узбекистана в узком и расширенном составах, подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.
В ходе переговоров глав государств ожидается обсуждение актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, перспектив дальнейшего укрепления торгово-экономического и транзитно-транспортного сотрудничества, а также взаимодействия в гуманитарной сфере.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2002510-tokaev-posadil-derevo-na-allee-pochetnyh-gostey-rezidentsii-mirzieeva-foto-video/