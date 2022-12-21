Токаев посадил дерево в резиденции Мирзиеева (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев в Узбекистане. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев посадил дерево на аллее почетных гостей резиденции президента Республики Узбекистан "Куксарой" в Ташкенте, сообщает Telegram-канал пресс-службы президента РК.

На официальном сайте президента Узбекистана отмечается, что церемония стала символом начала новой эпохи в узбекско-казахстанских отношениях, твердых намерений глав государств еще более укрепить стратегическое партнерство и союзничество Казахстана и Узбекистана во благо двух братских народов.

В пресс-службе Мирзиеева добавили, что основные мероприятия государственного визита лидера Казахстана в Узбекистан состоятся завтра, 22 декабря.

"Состоятся переговоры на высшем уровне, по итогам которых ожидается подписание исторически важных соглашений. Предусмотрены совместный запуск крупных инвестиционных проектов и брифинг для представителей СМИ", - говорится в сообщении.

Сегодня днем президент Казахстана прибыл с государственным визитом в Узбекистан. В авиагавани Ташкента главу государства встретил его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев.

В пресс-службе Токаева сообщали, что в Ташкенте казахстанский лидер пробудет два дня. В рамках визита запланированы переговоры с президентом Узбекистана в узком и расширенном составах, подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.

В ходе переговоров глав государств ожидается обсуждение актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, перспектив дальнейшего укрепления торгово-экономического и транзитно-транспортного сотрудничества, а также взаимодействия в гуманитарной сфере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2002510-tokaev-posadil-derevo-na-allee-pochetnyh-gostey-rezidentsii-mirzieeva-foto-video/