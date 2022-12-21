Токаев возложил цветы к монументу "Независимости" в Ташкенте

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Глава государства Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу "Независимости", расположенному в парке "Янги Узбекистон" в Ташкенте, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента "Борт №1".

Памятник был возведен в 2021 году к тридцатилетию Независимости страны. Монумент увековечивает важнейшие события из истории узбекской нации и образы известных государственных деятелей, полководцев и ученых.

Напомним, сегодня, 21 декабря, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан. В международном аэропорту Ташкента главу государства встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В рамках двухдневного визита запланированы переговоры с президентом Узбекистана в узком и расширенном составах, подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.

Кроме того, как ранее сообщалось, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев планируют обсудить ключевые темы региональной и международной повестки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2002503-tokaev-vozlozhil-tsvety-k-monumentu-nezavisimosti-v-tashkente/