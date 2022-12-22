Токаев вновь выбрал обувь казахстанского производства для зарубежной поездки

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев для зарубежного визита вновь выбрал обувь, произведенную в Казахстане. В Узбекистан президент прилетел в туфлях отечественного производства.

Этот факт отметил в своем Telegram-канале журналист Адиль Балтабаев, который является автором и ведущим проекта President на отечественном телевидении.

Он подчеркнул, что Токаев не в первый раз отдает предпочтение отечественному бренду. Например, во время своих поездок по регионам глава государства также надевает обувь, которую производят в Казахстане.

Напомним, основатель бренда Shoes Republic Даурен Раманкул отмечал, что для летнего визита в Катар президент тоже выбрал туфли казахстанского производства.

Также модельер выкладывал фото Токаева в отечественной обуви с прошедшего в Санкт-Петербурге международного экономического форума.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2002624-tokaev-vnov-vybral-obuv-kazahstanskogo-proizvodstva-dlya-zarubezhnoy-poezdki/