Токаев посетил мавзолей Толе би в Ташкенте (фото)

Касым-Жомарт Токаев в мавзолее Толе би. Фото: пресс-служба Акорды

Президент Касым-Жомарт Токаев вместе с президентом Шавкатом Мирзиеевым посетили мавзолей Толе би, расположенный в Ташкенте. Об этом говорится в официальном Telegram-канале главы Казахстана "Борт №1".

Мавзолей, в котором похоронен выдающийся сын казахского народа Толе би, был построен в первой половине XV века. Архитектурный комплекс является одной из известных достопримечательностей узбекской столицы.

Напомним, днем ранее Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан. Находясь в Ташкенте, президент возложил цветы к монументу "Независимости" и посадил дерево в резиденции Мирзиеева.

Помимо того, в рамках визита у Токаева запланированы переговоры с президентом Узбекистана в узком и расширенном составах, а также подписание ряда документов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2002591-tokaev-posetil-mavzoley-tole-bi-v-tashkente-foto/