Токаев посетил мавзолей Толе би в Ташкенте (фото)
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Президент Касым-Жомарт Токаев вместе с президентом Шавкатом Мирзиеевым посетили мавзолей Толе би, расположенный в Ташкенте. Об этом говорится в официальном Telegram-канале главы Казахстана "Борт №1".
Мавзолей, в котором похоронен выдающийся сын казахского народа Толе би, был построен в первой половине XV века. Архитектурный комплекс является одной из известных достопримечательностей узбекской столицы.
Напомним, днем ранее Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан. Находясь в Ташкенте, президент возложил цветы к монументу "Независимости" и посадил дерево в резиденции Мирзиеева.
Помимо того, в рамках визита у Токаева запланированы переговоры с президентом Узбекистана в узком и расширенном составах, а также подписание ряда документов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2002591-tokaev-posetil-mavzoley-tole-bi-v-tashkente-foto/