Токаев и Мирзиеев приняли участие в церемонии запуска строительства совместных объектов (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев приняли участие в церемонии запуска строительства совместных объектов, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Главам государств была представлена подробная информация о реализации совместных проектов между Казахстаном и Узбекистаном. В частности, в Казахстане будут запущены проекты по производству бытовой техники в Карагандинской области, инфузионных растворов - в Шымкенте и автомобилей Chevrolet - в Костанае.

В свою очередь в Узбекистане предусмотрена реализация проектов по производству минеральных удобрений в Навоийской области, строительству логистического центра в Ташкентской области и жилищно-коммерческой инфраструктуры в Ташкенте.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев пожелали успешной реализации совместных проектов и дали старт строительству объектов.

Напомним, накануне Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан. Находясь в Ташкенте, президент возложил цветы к монументу "Независимости" и посадил дерево в резиденции Мирзиеева.

Помимо того, в рамках визита у Токаева запланированы переговоры с президентом Узбекистана в узком и расширенном составах, а также подписание ряда документов.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев вместе с президентом Шавкатом Мирзиеевым посетили мавзолей Толе би, расположенный в Ташкенте.

Казахстанский журналист отметил, что Токаев для зарубежного визита вновь выбрал обувь отечественного производства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2002672-tokaev-i-mirzieev-prinyali-uchastie-v-tseremonii-zapuska-stroitelstva-sovmestnyh-obektov/