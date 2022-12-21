Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан, передает официальный Telegram-канал президента "БОРТ №1".

В международном аэропорту Ташкента главу государства встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В рамках двухдневного визита запланированы переговоры с президентом Узбекистана в узком и расширенном составах, подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.

Ранее мы писали, что 21-22 декабря состоится государственный визит президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Узбекистан.

В ходе переговоров глав государств ожидается обсуждение актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, перспектив дальнейшего укрепления торгово-экономического и транзитно-транспортного сотрудничества, а также взаимодействия в гуманитарной сфере.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев планируют обсудить ключевые темы региональной и международной повестки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2002493-tokaev-pribyl-s-gosudarstvennym-vizitom-v-uzbekistan/