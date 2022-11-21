Миссия наблюдателей ШОС не выявила нарушений, ставящих под сомнение легитимность выборов

Голосование. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Генеральный секретарь ШОС, глава миссии ШОС по наблюдению за выборами Чжан Мин дал оценку прошедшим в Казахстане выборам президента, передает корреспондент NUR.KZ.

Чжан Мин сообщил, что с 17 по 20 ноября 2022 года миссия от Шанхайской организации сотрудничества по приглашению Республики Казахстан провела наблюдения на внеочередных выборах президента РК.

По его словам, миссия расценивает приглашение международных наблюдателей как стремление Республики Казахстан обеспечить максимальную открытость, прозрачность и демократичность данных выборов, в которой имеются важные политические значения для будущего развития страны.

"Я возглавил эту миссию, в которую входят 18 наблюдателей. Это представители законодательных и исполнительных, избирательных органов семи государств-членов ШОС, должностные лица Секретариата ШОС и региональной антитеррористической структуры ШОС", - добавил он

По его словам, все члены реализовали свои функции самостоятельно и независимо на принципе политической объективности, нейтральности, справедливости, отказа от совершения каких-либо предупреждений и предпочтений в отношении к участникам избирательного процесса.

Спикер отметил, что в день голосования члены миссии осуществили свое наблюдение.

"Во всех избирательных участках мы не сталкивались с никакими препятствиями во время осуществления наблюдения. Поэтому можно сказать, что казахстанская сторона создала все необходимые условия для осуществления наблюдения за выборами. Это также показывает открытость и прозрачность данных выборов.

Нарушение норм законодательства, ставящее под сомнение легитимность выборов, миссией не отмечено. На основе наших наблюдений миссия признала выборы прозрачными, демократичными и достоверными. ЦИК объявила данные по явке на выборы, и они полностью совпадает с нашими данными", - резюмировал Чжан Мин.

Ранее глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев заявил, что выборы президента Казахстана прошли организованно, достойно, без нарушений избирательного законодательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998238-missiya-nablyudateley-shos-ne-vyyavila-narusheniy-stavyaschih-pod-somnenie-legitimnost-vyborov/