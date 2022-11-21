Токаев победил на выборах президента Казахстана. Первые данные exit poll

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Стали известны итоги первого exit poll, проведенные Международным институтом региональных исследований "Открытое общество" - по их данным, на выборах президента больше всех голосов набрал Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент NUR.KZ.

Первые данные exit poll по выборам назвал Международный институт региональных исследований "Открытое общество".

По данным опросов, результаты голосования сложились следующим образом:

Касым-Жомарт Токаев – 82,45%;

Каракат Абден – 2,54%;

Нурлан Ауесбаев – 2,17%;

Жигули Дайрабаев – 3,33%;

Мейрам Кажыкен – 2,23%;

Салтанат Турсынбекова – 2,08%;

Против всех – 5,2%.

Погрешность составляет +- два процентных пункта.

Предварительная явка на выборах составила 69,43% избирателей.

Между тем данные exit poll от Института общественной политики партии "Amanat" выглядят следующим образом:

Касым-Жомарт Токаев – 85,42;

Каракат Абден – 2,61;

Нурлан Ауесбаев – 1,93;

Жигули Дайрабаев – 2,67;

Мейрам Кажыкен – 2,43;

Салтанат Турсынбекова – 1,44;

Против всех – 3,04.

По данным exit poll института "Социс-А", голоса распределились следующим образом:

Касым-Жомарт Токаев – 82,02%;

Каракат Абден – 2,84%;

Нурлан Ауесбаев – 2,38%;

Жигули Дайрабаев – 3,68%;

Мейрам Кажыкен – 2,62%;

Салтанат Турсынбекова – 2,24%;

Против всех – 4,22%;

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998141-tokaev-pobedil-na-vyborah-prezidenta-kazahstana-nabrav-82-golosov-itogi-pervogo-exit-poll/