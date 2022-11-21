Токаев победил на выборах президента Казахстана. Первые данные exit poll
Опубликовано:
Стали известны итоги первого exit poll, проведенные Международным институтом региональных исследований "Открытое общество" - по их данным, на выборах президента больше всех голосов набрал Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент NUR.KZ.
Первые данные exit poll по выборам назвал Международный институт региональных исследований "Открытое общество".
По данным опросов, результаты голосования сложились следующим образом:
Касым-Жомарт Токаев – 82,45%;
Каракат Абден – 2,54%;
Нурлан Ауесбаев – 2,17%;
Жигули Дайрабаев – 3,33%;
Мейрам Кажыкен – 2,23%;
Салтанат Турсынбекова – 2,08%;
Против всех – 5,2%.
Погрешность составляет +- два процентных пункта.
Предварительная явка на выборах составила 69,43% избирателей.
Между тем данные exit poll от Института общественной политики партии "Amanat" выглядят следующим образом:
Касым-Жомарт Токаев – 85,42;
Каракат Абден – 2,61;
Нурлан Ауесбаев – 1,93;
Жигули Дайрабаев – 2,67;
Мейрам Кажыкен – 2,43;
Салтанат Турсынбекова – 1,44;
Против всех – 3,04.
По данным exit poll института "Социс-А", голоса распределились следующим образом:
Касым-Жомарт Токаев – 82,02%;
Каракат Абден – 2,84%;
Нурлан Ауесбаев – 2,38%;
Жигули Дайрабаев – 3,68%;
Мейрам Кажыкен – 2,62%;
Салтанат Турсынбекова – 2,24%;
Против всех – 4,22%;
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998141-tokaev-pobedil-na-vyborah-prezidenta-kazahstana-nabrav-82-golosov-itogi-pervogo-exit-poll/