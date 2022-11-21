Глава миссии наблюдателей СНГ дал оценку выборам президента в Казахстане

Голосование. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев заявил, что выборы президента Казахстана прошли организованно, достойно, без нарушений избирательного законодательства, передает корреспондент NUR.KZ.

Сергей Лебедев отметил, что миссия работала в Казахстане в течение месяца, и ее представители побывали практически во всех регионах страны.

"Можно сказать, что мы получили достаточно широкую картину и подготовки к выборам, и их проведения. На основании наших наблюдений, анализа СМИ, на основании наших бесед с ответственными представителями избирательного процесса сделали предварительные выводы по итогам нашего наблюдения.

Выводы сводятся к тому, что подготовка к выборам была достаточно качественной и организованной. Выборы прошли организованно, достойно, без нарушений избирательного законодательства Республики Казахстан", - добавил он.

По его данным, представители миссии побывали более чем на тысяче участков практически во всех областях страны.

"Вчера до позднего вечера получали звонки и сообщения из регионов об итогах наблюдения. Все они говорят о том, что как в столице, где я вчера наблюдал за избирательным процессом, так и в регионах, кампания прошла спокойно.

Явка была разная, вы об этом знаете, в каких-то городах и регионах – более активно, в Алматы явка была не очень высокая по сравнению с другими регионами. Тем не менее общая явка по РК достаточно высокая - почти 70%", - подчеркнул спикер.

При этом он указал на активность казахстанских избирателей и их зрелость в политическом отношении и в требованиях к кандидатам.

"Все шесть кандидатов были достойные и тот фильтр, который был создан для их регистрации, способствовал тому, что все они – это люди с высшим образованием, занимавшие высокие посты в государственных структурах и общественных организациях. И в целом являются людьми, обладающими качествами, которые должны присутствовать у кандидата в президенты, на высший пост страны.

Казахстанцы сделали свой выбор. Нам хочется надеяться, что итоги выборов будут способствовать сохранению мира, стабильности в республике, дальнейшему движению вперед по пути процветания, экономического развития", - добавил он.

При этом он выразил большое удовлетворение, что в предвыборной кампании не было "черного" пиара.

"Кандидаты в президенты сосредоточились на изложении своих программ, на доведении положений своих программ до избирателей и избегали критических, негативных высказываний относительно программ своих оппонентов.

Это способствовало спокойному проведению кампании. Конечно, мы с большим удовлетворением говорим об этом. Предвыборная кампания была, по нашему мнению, чистая, открытая", - резюмировал Сергей Лебедев.

Ранее Центральная избирательная комиссия РК огласила предварительные итоги прошедших выборов президента в Казахстане, согласно которым Токаев победил на президентских выборах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998236-glava-missii-nablyudateley-sng-dal-otsenku-vyboram-prezidenta-v-kazahstane/