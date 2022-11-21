Выборы президента Казахстана: закрылся последний избирательный участок

Выборы. Фото: МИД РК

Завершил свою работу последний избирательный участок за рубежом - он располагается в городе Сан-Франциско, сообщается в официальном Telegram-канале МИД РК.

По информации внешнеполитического ведомства нашей страны, явка избирателей на данном участке составила 100%.

Отметим, что участок в Сан-Франциско открылся, когда голосование на выборах президента завершилось уже по всему Казахстану.

Ранее мы писали, что явку избирателей в 100% зафиксировали также на избирательных участках в Омске и Казани.

Напомним, ранее стали известны итоги первого exit poll, проведенные Международным институтом региональных исследований "Открытое общество" - по их данным, на выборах президента больше всех голосов набрал Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня стало известно, когда ЦИК огласит предварительные итоги выборов президента Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998195-vybory-prezidenta-kazahstana-zakrylsya-posledniy-izbiratelnyy-uchastok/