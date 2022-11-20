Выборы президента Казахстана: последний избирательный участок открылся за рубежом

Избирательный участок в Сан-Франциско. Фото: t.me/sailau_22

Последний избирательный участок открылся в городе Сан-Франциско в американском штате Калифорния, передает Telegram-канал команды независимых наблюдателей "Sailau-2022".

Ранее член ЦИК Шавхат Утемисов сообщал, что голосование на выборах президента РК стартовало в Вашингтоне и Нью-Йорке. А участок в Сан-Франциско, по его словам, должен был открыться позже из-за разницы во времени. Сейчас в городе штата Калифорния утро - участок уже открылся.

Также стало известно, на избирательных участках в каких странах голосование завершилось.

Тем временем по всему Казахстану голосование на выборах президента завершилось. Начался подсчет голосов. По данным ЦИК, бюллетени получили более восьми миллионов казахстанцев, предварительная явка составила 69,31%.

В Генпрокуратуре рассказали об обстановке в стране в день выборов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998139-vybory-prezidenta-kazahstana-posledniy-izbiratelnyy-uchastok-otkrylsya-za-rubezhom/