Когда ЦИК огласит предварительные итоги выборов президента Казахстана

Бюллетени. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Центральной избирательной комиссии сообщили, когда будут объявлены предварительные итоги выборов президента Казахстана, которые состоялись 20 ноября. Анонс появился на официальном сайте ЦИК РК.

"21 ноября 2022 года в 11:00 состоится брифинг Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан о предварительных итогах выборов президента Республики Казахстан, состоявшихся 20 ноября", – говорится в сообщении ЦИК.

Напомним, сегодня ночью стали известны итоги первого exit poll, проведенные Международным институтом региональных исследований "Открытое общество" - по их данным, на выборах президента больше всех голосов набрал Касым-Жомарт Токаев.

Нурсултан Назарбаев уже поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных выборах президента Казахстана.

Жигули Дайрабаев и Салтанат Турсынбекова тоже поздравили Токаева с победой на выборах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998186-kogda-tsik-oglasit-predvaritelnye-itogi-vyborov-prezidenta-kazahstana/