Казахстанка проголосовала при схватках и пообещала назвать ребенка в честь победителя

Мухаббат Уримбаева. Кадр из видео: Otyrar.kz

Жительница Шымкента Мухаббат Уримбаева оказалась среди тех, кто голосовал в перинатальном центре. У женщины неожиданно начались схватки. Она пообещала, что назовет ребенка в честь победителя на выборах президента, передает Otyrar.kz.

Жительница Шымкента ждала четвертого ребенка. Она гордится тем, что рождение малыша произошло в такой важный для страны день. Несмотря на схватки, Мухаббат Уримбаева решила сделать свой выбор.

"Это мой четвертый ребенок. У меня каждые полчаса схватки, но я все равно пришла отдать свой голос. Мои родственники тоже голосуют. Когда родится сын, я назову его в честь кандидата, который победит в гонке", - пообещала мама.

Избирательный участок был оборудован в роддоме и больнице Шымкента. Женщины голосовали за столом, прикрытым ширмой.

"По данному участку выдано 160 бюллетеней. Избиратели очень активны. Все идет хорошо. Мы также предоставили возможность для голосования в перинатальном центре и в детской больнице в Нурсате", - отметила председатель участковой избирательной комиссии №230 Шымкента Меруерт Изтаева.

Напомним, по предварительным данным exit poll, на выборах президента Казахстана победил Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998187-kazahstanka-progolosovala-pri-shvatkah-i-poobeschala-nazvat-rebenka-v-chest-pobeditelya/