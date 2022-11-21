100-процентную явку избирателей на выборах президента зарегистрировали в Омске и Казани

Выборы. Фото: посольство РК в РФ

Казахстанцы в России проголосовали на президентских выборах. 100-процентную явку избирателей зафиксировали в Омске и Казани, сообщается на официальном сайте посольства РК в РФ.

Голосование на избирательных участках завершилось в 20:00 по местному времени.

По предварительным данным, в Москве проголосовало 1398 человек из 2317 зарегистрировавшихся для участия, в Санкт-Петербурге – 685 из 852, Казани – 300 из 300, Астрахани – 100 из 104, Омске – 85 из 85.

Напомним, представители ЦИК РК накануне заявили, что 69,43% составила явка избирателей на выборах президента в Казахстане.

Также стали известны итоги первого exit poll, проведенные Международным институтом региональных исследований "Открытое общество" - по их данным, на выборах президента больше всех голосов набрал Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998167-100-protsentnuyu-yavku-izbirateley-na-vyborah-prezidenta-zaregistrirovali-v-omske-i-kazani/