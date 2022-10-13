Саммит СВМДА с участием Токаева, Путина и Эрдогана начался в Астане

Саммит СВДМА в Астане. Фото: t.me/bort_01

В Астане начался VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В нем примут участие главы государств и правительств стран СВМДА, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее официальный представитель казахстанского МИДа сообщал, что, помимо глав государств, в мероприятии также примут участие вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и пять министров.

Сообщалось также, что президент Беларуси, являющийся государственным наблюдателем СВМДА, также примет участие в саммите. Накануне Александр Лукашенко прилетел в Астану.

Для участия в саммите в столицу Казахстана прибыли также президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Ирана Ибрахим Раиси, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, а также президенты Кыргызстана и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев.

В рамках саммита планируется обсуждение актуальных вопросов сотрудничества и ключевых приоритетов деятельности организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992473-sammit-svmda-s-uchastiem-tokaeva-putina-i-erdogana-nachalsya-v-astane/