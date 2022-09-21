Объявлена дата президентских выборов в Казахстане

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Внеочередные выборы президента Республики Казахстан пройдут 20 ноября 2022 года. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном сайте Акорды.

В соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конституции Республики Казахстан президент Касым-Жомарт Токаев постановил:

Назначить внеочередные выборы президента Республики Казахстан на 20 ноября 2022 года. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных президентских выборов. Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей обеспечить своевременное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом, оказывать всемерное содействие Центральной, территориальным и участковым избирательным комиссиям в решении вопросов организации и проведения внеочередных президентских выборов. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Напомним, 1 сентября в ходе своего Послания народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы. При этом глава государства заявил, что готов принять в них участие – даже несмотря на то, что это сократит его нынешний президентский срок.

Также глава государства предложил установить срок президентства в стране всего на 7 лет без права переизбрания. 17 сентября президент подписал закон, вносящий соответствующие изменения и дополнения в Конституцию республики.

Закон вступил в силу 19 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1988940-shag-na-puti-demokratizatsii-20-noyabrya-v-kazahstane-proydut-prezidentskie-vybory/