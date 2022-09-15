В 2025 году в Казахстане пройдет следующий съезд религиозных лидеров

VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Фото: Акорда

Стало известно место проведения VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий – он состоится в 2025 году в столице Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Дату будущего съезда закрепили в декларации прошедшего съезда – ее приняли сегодня, во второй завершающий день мероприятия.

В декларации участники съезда благодарят президента Касым-Жомарта Токаева, Казахстан и казахстанцев за гостеприимство, за вклад в мир и гуманитарные инициативы.

"Мы подтверждаем нашу коллективную заинтересованность в продолжении деятельности Съезда лидеров мировых и традиционных религий и намерение провести следующий VIII Съезд в 2025 году в столице Республики Казахстан", — говорится в декларации.

Напомним, накануне в столице Казахстана начался Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В рамках данного мероприятия в Нур-Султан прибыли представители различных конфессий, в том числе сам Папа Римский Франциск.

Понтифик накануне провел святую мессу в казахстанской столице. Тысячи людей разных национальностей посетили молебен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987971-sleduyuschiy-sezd-religioznyh-liderov-proydet-v-2025-godu-v-kazahstane/