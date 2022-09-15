Солдат Службы госохраны удостоился чести приема Папы Римского
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Военнослужащий срочной службы воинской части 0112 Сил особого назначения Службы государственной охраны РК Николай Вайнбергер удостоился чести приема Папы Римского Франциска. Произошло это во время проведения VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который закончился всего несколько часов назад. Об этом сообщается на официальном сайте СГО.
Понтифик поблагодарил военнослужащего за то, что он участвует в обеспечении безопасности государства и дал свое благословение, пожелал хорошей службы, здоровья ему и его близким. Папа Римский подарил Николаю свою памятную медаль, крест и пожал ему руку.
Николай Вайнбергер по вероисповеданию католик, и считает встречу с понтификом одним из самых важных событий в жизни.
"Это, возможно, был единственный в жизни шанс увидеть Папу Римского и беседовать с ним. Спасибо, что мне дали такую возможность", – сказал позже он, выражая благодарность руководству Службы государственной охраны за предоставленную ему возможность.
Николай – уроженец Костанайской области, призван в ряды Сил особого назначения весной 2022 года. Несмотря на то, что проходит службу всего несколько месяцев, уже участвует в обеспечении церемониальных мероприятий, к примеру, в составе "встречного строя" встречает в аэропорту высоких гостей нашей страны. Со стороны командиров Николай отмечается как добросовестный и дисциплинированный военнослужащий.
Он рассказывает, что в их семье соблюдают традиции католической веры, выполняют определенные ритуалы.
"Каждое воскресенье мы молимся, желая здоровья и благополучия себе и родным, а также за мир и согласие в нашей стране и в мире", – делится он.
Для родителей Николая получение сыном благословения Папы Римского проходя службу в рядах Службы государственной охраны Республики Казахстан, также будет неожиданным, но важным событием, а для самого военнослужащего – мотивация и дальше выполнять обязанности воинской службы с честью и достоинством.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988007-sluzhaschiy-gosohrany-udostoilsya-chesti-priema-papy-rimskogo/