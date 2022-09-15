Солдат Службы госохраны удостоился чести приема Папы Римского

Николай Вайнбергер и Папа Римский Франциск. Фото: официальный сайт СГО РК

Военнослужащий срочной службы воинской части 0112 Сил особого назначения Службы государственной охраны РК Николай Вайнбергер удостоился чести приема Папы Римского Франциска. Произошло это во время проведения VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который закончился всего несколько часов назад. Об этом сообщается на официальном сайте СГО.

Понтифик поблагодарил военнослужащего за то, что он участвует в обеспечении безопасности государства и дал свое благословение, пожелал хорошей службы, здоровья ему и его близким. Папа Римский подарил Николаю свою памятную медаль, крест и пожал ему руку.

Николай Вайнбергер по вероисповеданию католик, и считает встречу с понтификом одним из самых важных событий в жизни.

"Это, возможно, был единственный в жизни шанс увидеть Папу Римского и беседовать с ним. Спасибо, что мне дали такую возможность", – сказал позже он, выражая благодарность руководству Службы государственной охраны за предоставленную ему возможность.

Николай Вайнбергер и Папа Римский Франциск. Фото: официальный сайт СГО РК

Николай – уроженец Костанайской области, призван в ряды Сил особого назначения весной 2022 года. Несмотря на то, что проходит службу всего несколько месяцев, уже участвует в обеспечении церемониальных мероприятий, к примеру, в составе "встречного строя" встречает в аэропорту высоких гостей нашей страны. Со стороны командиров Николай отмечается как добросовестный и дисциплинированный военнослужащий.

Он рассказывает, что в их семье соблюдают традиции католической веры, выполняют определенные ритуалы.

"Каждое воскресенье мы молимся, желая здоровья и благополучия себе и родным, а также за мир и согласие в нашей стране и в мире", – делится он.

Для родителей Николая получение сыном благословения Папы Римского проходя службу в рядах Службы государственной охраны Республики Казахстан, также будет неожиданным, но важным событием, а для самого военнослужащего – мотивация и дальше выполнять обязанности воинской службы с честью и достоинством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988007-sluzhaschiy-gosohrany-udostoilsya-chesti-priema-papy-rimskogo/