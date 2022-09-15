Статью Токаева "Казахстан: Мост между Западом и Востоком" опубликовал американский журнал

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Статью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "Казахстан: Мост между Западом и Востоком" опубликовал американский журнал The National Interest.

Ниже дан перевод статьи Касым-Жомарта Токаева.

В такие моменты, как сейчас, нам нужно строить мосты, а не создавать препятствия.

Наша вера всегда играла решающую роль в стремлении к миру. Мы разделяем общие ценности, такие как сострадание, социальная справедливость и человечность. Как таковые, они могут стать важными элементами в построении мира. Они указывают на то, что, несмотря на резкие различия в условиях глобализации, мы можем преодолеть наши глубокие разногласия.

Это основной месседж VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который проходит на этой неделе в нашей столице. Казахстан вновь соберет религиозных лидеров со всего мира. Впервые в этом году на съезде присутствует Его Святейшество Папа Римский Франциск.

С 2003 года этот форум предоставляет значимую платформу для ряда важных и порой сложных переговоров. Еще в 2003 году, после теракта 11 сентября, высокий уровень религиозной напряженности во всем мире вызвал острую необходимость в позитивном взаимодействии. Я был активным сторонником этого форума и работал над его созданием в Казахстане.

Меня воспитали в убеждении, что религиозные различия не являются препятствием для единства. Будучи ребенком-мусульманином в Алматы, мои воспоминания формировались в разных домах, с семьями и друзьями различных вероисповеданий. Мой опыт не был уникальным. Это было и остается нашей культурой.

Возможно, это связано с тем, что наша страна является культурным и религиозным связующим мостом в сердце Евразии. Будучи детьми, мы принимали это как должное. Став взрослыми, мы пришли к пониманию важности общности взглядов. С этого момента это был закономерный шаг к созданию глобального форума, продвигающего культуру терпимости.

В первые годы своей работы Съезд способствовал взаимодействию между христианскими, исламскими, иудейскими, буддистскими, индуистскими и другими религиозными лидерами. Форум содействовал смягчению религиозных разногласий, а также помогал справиться с последствиями конфликтов и экстремизма после 11 сентября.

В этом году Съезд совпал по времени с периодом глобальной неопределенности и нестабильности.

Помимо того, что мы сталкиваемся с новыми войнами и конфликтами, мы также должны бороться с ускоряющимся климатическим кризисом, отступающей глобальной пандемией, нехваткой продовольствия и энергоресурсов и широко распространенной экономической неопределенностью.

В эти сложные времена мы надеемся, что Съезд может стать платформой для того, чтобы религиозные лидеры мира вновь собрались вместе и сыграли ведущую роль в продвижении единства. В конце концов, разве не в этом их роль - наводить мосты, утешать, исцелять, проявлять милосердие, сострадание и демонстрировать заботу обо всем человечестве?

Я также надеюсь, что религиозные лидеры выступят с единым призывом восстановить мир и безопасность в нашем регионе в целом. Как страна, принимающая этот форум, Казахстан поддерживает эти усилия. Крайне важно восстановить доверие в самом сердце Евразии. В такие моменты, как сейчас, нам нужно строить мосты, а не создавать препятствия. Мы приглашаем все стороны, у которых есть разногласия, сесть за стол переговоров в Казахстане для диалога. Насилие и ненависть - это не то, чего желает Всевышний.

Нет никакой альтернативы и нет кратчайшего пути. В нашей стране проживают представители семнадцати основных религий и более 100 этнических групп. Наша национальная идентичность строится на единстве в многообразии, диалоге, терпимости, принятии и сопереживании.

Именно поэтому в последние годы мы проводили международные переговоры по иранской ядерной программе, конфликту в Сирии и по правовому статусу Каспийского моря.

Очевидно, что мы не единственная страна, которая придерживается такого подхода к религиозной терпимости или поощряющая диалог, посредничество и дипломатию. Нам необходимо больше таких стран. Итак, осознавая как наше наследие, так и нашу ответственность, мы готовы наводить мосты и предоставлять платформы для диалога всякий раз, когда и где в этом нуждается дело мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987843-statyu-tokaeva-kazahstan-most-mezhdu-zapadom-i-vostokom-opublikoval-amerikanskiy-zhurnal/