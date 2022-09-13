Токаев побеседовал с Папой Римским в Акорде

Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский Франциск. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в своей резиденции встречу с Папой Римским Франциском. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт №1".

Сперва в Акорде состоялась торжественная церемония встречи понтифика.

"Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, также прозвучали гимны Казахстана и Ватикана. Затем президент и Папа Римский прошли в зал "Восточный" для переговоров", – говорится в одном из сообщений Акорды.

В резиденции президент Казахстана и Папа Римский Франциск провели двустороннюю встречу.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал высокого гостя и поблагодарил его за принятие приглашения участвовать в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987582-tokaev-pobesedoval-s-papoy-rimskim-v-akorde/