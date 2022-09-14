Токаев встретился с религиозными представителями США и Саудовской Аравии

Встреча Касым-Жомарта Токаева и Малькольма Хонлайна. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с представителем крупнейшей американской еврейской организации и с министром по делам ислама, призыва и наставления Саудовской Аравии. Об этом сообщается

Токаев принял исполнительного вице-председателя Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций Малькольма Хонлайна.

В ходе встречи глава государства и руководитель крупнейшей американской еврейской организации обсудили вопросы углубления глобального диалога религий и культур.

Президент поблагодарил гостя за активное участие в работе форума и отметил важность сохранения традиционных устоев общества. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что это достижимо для всех конфессий, которые постоянно укрепляют веру и духовность людей.

В свою очередь Малькольм Хонлайн отметил актуальность проведения съезда лидеров мировых и традиционных религий и вклад форума в продвижение межрелигиозного согласия.

Позже президент встретился с министром по делам ислама, призыва и наставления Саудовской Аравии Абделатифом бен Абдулазизом Абдрахманом Аль аш-Шейхом.

Встреча Касым-Жомарта Токаева с министром по делам ислама Саудовской Аравии. Фото: Акорда

Глава государства назвал очень важным участие в форуме лидеров мировых и традиционных религий представителей Саудовской Аравии, страны, в которой находятся священные для исламского мира Мекка и Медина. Президент выразил признательность министру за то, что он прибыл во главе саудовской делегации в качестве специального представителя Хранителя двух святынь – Короля Салмана.

Министр по делам ислама, призыва и наставления Королевства Саудовская Аравия отметил, что Съезд лидеров мировых и традиционных религий превратился в авторитетную площадку для глобального диалога.

В ходе встречи также обсуждались перспективы дальнейшего укрепления гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Саудовской Аравией.

Встреча Касым-Жомарта Токаева с министром по делам ислама Саудовской Аравии. Фото: Акорда

Кроме того сегодня президент Казахстана успел встретиться с представителями мусульманской общины России, с представителями православной церкви, а также с лидерами ашкеназского и сефардского раввинатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987736-tokaev-vstretilsya-s-rukovoditelem-krupneyshey-amerikanskoy-evreyskoy-organizatsii/