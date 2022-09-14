Съезд религиозных лидеров проходит в Нур-Султане. Трансляция

Кадр с трансляции: facebook.com/AkordaPress

Сегодня, 14 сентября, в столице Казахстана проходит VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Мероприятие транслируется в прямом эфире, передает NUR.KZ.

Основная тема съезда – "Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период".

Для участия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султан уже прибыли гости из разных стран мира. В частности, вчера в столицу прилетел Папа Римский Франциск.

Ожидается, что в работе съезда примут участие более 100 делегаций из 50 стран мира. В числе участников съезда – Верховный имам Аль-Азхар Шейх Мухаммад Ахмад Ат-Тайеб, Главный Сефардский раввин Израиля Ицхак Иосиф, Патриарх Иерусалимский Феофил III и многие другие.

С приветственной речью на мероприятии выступил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Президент поприветствовал всех участников съезда.

"Добро пожаловать на гостеприимную казахскую землю. Для нас высокая честь собрать всех самых влиятельных лидеров мира здесь и вести диалог. Выражаю свое почтение главе Ватикана и католической церкви Папе Римскому Франциску, впервые прибывшему в Казахстан с государственным визитом. Вы внесли огромный вклад в укрепление взаимопонимания между религиями и народами.

Я рад прибытию в нашу страну верховного имама древнего исламского университета "Аль-Азхар", высоко почтенного доктора, шейха Ахмада Аль-Тайиба. Казахский народ ценит вас как видного деятеля современного мусульманского мира. Вы вносите безмерный вклад в прославление нравственных ценностей, и вы верно трудитесь в религиозной сфере", — заявил Токаев.

Также он поприветствовал представителей русской православной церкви и раввинов.

"Православные христиане вносят весомый вклад в укрепление единства и согласия в Казахстане. С теплотой вспоминаю свою недавнюю беседу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который выразил поддержку усилиям нашей страны в развитии межконфессионального диалога.

Среди нас находится главный Ашкеназский раввин Израиля Давид Лау и главный сефардский раввин Иосиф. Мы вместе с представителями иудейской общины нашей страны придаем этому визиту особое значение. Благодарю за то, что приняли это приглашение и приехали в Казахстан. Это свидетельствует о том, что мы все заинтересованы в сохранении мира и укреплении межцивилизованного диалога", — добавил глава Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987665-vii-sezd-liderov-mirovyh-i-traditsionnyh-religiy-prohodit-v-nur-sultane-translyatsiya/