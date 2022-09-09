Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II

Елизавета II. Фото: WPA Pool/Getty Images

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования королю Великобритании и Северной Ирландии Карлу III в связи с кончиной его матери королевы Елизаветы II.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования, слова поддержки и сочувствия королю Карлу III, королевской семье и всем британцам.

Президент отметил, что на протяжении 70-летнего правления королева Елизавета II была выдающимся лидером и символом единства и стойкости великой британской нации.

"Ее мудрое, милосердное и вдохновляющее руководство помогло Соединенному Королевству поступательно развиваться по пути создания еще более стабильного, многообразного и процветающего общества, оставаясь лидером в продвижении усилий, направленных на укрепление международной безопасности и устойчивое развитие. Убежден, что ее исключительное благородство, достоинство и выдающиеся достижения и впредь будут вдохновлять миллионы людей по всему миру, а ее колоссальное наследие останется в сердцах и умах молодых поколений", – отмечается в телеграмме лидера Казахстана.

Напомним, что вчера, 8 сентября, на 97-м году жизни умерла королева Великобритании Елизавета II.

Королем Великобритании стал сын Елизаветы II - Чарльз. Теперь он будет известен как король Карл III.

Траур в Великобритании в связи со смертью Елизаветы II продлится 10 дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987018-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-elizavety-ii/