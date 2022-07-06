МИД России: Речи об аресте судна "Жибек Жолы" не идет

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Сегодня, 6 июля, во время онлайн-брифинга в МИД России заявили о том, что судно "Жибек Жолы", перевозившее украинское зерно, не арестовано и проходит стандартные процедуры, передает корреспондент NUR.KZ.

Как указал заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, речи о задержании или аресте судна "Жибек Жолы" не идет.

"О якобы имевшем место задержании в турецком порту "Карасу" идущего под российским флагом суда "Жибек Жолы" МИД России хотел бы сообщить следующее: по информации посольства России в Турции, судно в настоящий момент находится на рейде и проходит стандартные процедуры, включая санитарный контроль.

По итогам турецкими властями будет принято решение о заходе либо отказе на заход в порт. Ни о каком задержании или аресте сухогруза речь не идет", - подчеркнул Зайцев.

Напомним, что 1 июля в КТЖ прокомментировали информацию о судне, вывозившем зерно из Украины. По их информации, зерно действительно принадлежит Украине и вывозят его по просьбе украинской стороны.

Спустя время стало известно, что в КТЖ проверяют сведения о якобы отправленном в Турцию обращении Генпрокуратуры Украины с просьбой задержать и арестовать грузовое судно.

Позже в СМИ появилась информация о том, что турецкие органы задержали российское судно с якобы незаконно вывезенным украинским зерном.

Накануне сообщалось, что Казахстан может расторгнуть договор с арендовавшей судно "Жибек Жолы" российской компанией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1977196-mid-rossii-rechi-ob-areste-sudna-zhibek-zholy-ne-idet/