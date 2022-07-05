Украина начала переговоры с ООН и Турцией по экспорту зерна

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На пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начала переговоры по экспорту зерна, передает "Европейская Правда".

Переговоры ведутся с генсеком ООН Гутерришем и Турцией. Зеленский напомнил, что сейчас в стране заблокировано 22 млн тонн украинского зерна. Реализовать задуманный проект, как утверждает президент Украины, "будет местами непросто, но точно возможно".

"Действительно, мы сейчас ведем переговоры с турецкой стороной и с ООН. Наши представители, ответственные за безопасность выхода из наших портов зерна. Но очень важный момент, чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблям тех или иных государств, которые будут приходить к нам для загрузки той или другой пищевой продукции, кроме России, которой мы не доверяем", - сказал Зеленский.

ООН, судя по всему, готовы возглавить процесс, говорит украинский лидер.

Украина и Запад утверждают, что Россия блокирует морские пути в украинские порты, тем самым препятствуя экспорту зерна в другие страны.

Ранее посол Украины в Турции сообщил, что турецкие органы задержали российское судно с незаконно вывезенным, по его словам, зерном. Началось расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977026-ukraina-nachala-peregovory-s-oon-i-turtsiey-po-eksportu-zerna/