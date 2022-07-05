Казахстан может расторгнуть договор с арендовавшей судно "Жибек Жолы" российской компанией

Судно "Жибек Жолы". Фото: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Каирбек Ускенбаев в кулуарах кабмина прокомментировал ситуацию с судном "Жибек Жолы". Ранее СМИ сообщали, что судно было якобы задержано в Турции, передает корреспондент NUR.KZ.

Ускенбаев сообщил, что прокуратура Казахстана и турецкая сторона разбираются в ситуации.

"Пусть правоохранительные органы разбираются, наша прокуратура разберется, официальные выводы даст свои. Турецкая сторона занимается этим вопросом. Они выяснят происхождение груза, кто является отправителем. Там все будет ясно и понятно, какие санкционные ограничения были и другие.

Полную оценку дадут. И тогда будет ясно, есть ли правовые основания для расторжения договора и возврата этого судна или нет", – отметил он.

Казахстан, добавил он, придерживается позиции, что "это судно находилось в аренде у российской компании".

"Судно передали в аренду, и за него отвечает тот, кто получил судно в аренду. При получении в аренду, естественно, есть ограничения, что он (арендатор – прим. ред.) не имеет права этим или тем заниматься. Если он (арендатор – прим. ред.) занялся какой-то деятельностью, которая не соответствует правовым нормам, которые приняты в Казахстане и в международном праве, конечно, данный договор будет расторгнут, судно будет отозвано.

Правовую оценку должны дать те люди (прокуратура и турецкие госорганы – прим. ред.), действительно ли они действовали в соответствии с правилами или не действовали в соответствии с правилами. Мы официальный запрос делаем (турецкой стороне – прим. ред.), давайте пусть разберутся в правовом поле, чтобы мы не вмешивались, не будоражили это событие.

Как только они дадут правовую оценку, мы соответствующее решение будем принимать о расторжении договора (аренды – прим. ред.) или нерасторжении договора", – заявил Ускенбаев.

Позже глава МИИР добавил, что "для Казахстана не должно быть никаких последствий" от этой ситуации, поскольку "наша страна никогда не нарушала и не нарушает ни международное законодательство, ни те соглашения, которые были ратифицированы в рамках международного соглашения, ни внутреннее законодательство Казахстана".

"Когда мы передаем какое-то судно, мы ставим ограничения в части того, что на нем не должно быть осуществлено никаких незаконных перевозок – наркотиков, оружия, других запрещенных предметов. Мы будем ждать решения, потому что ситуация не до конца понятна", – повторил министр.

Напомним, ранее в КТЖ уже комментировали информацию о своем судне, вывозившем зерно с территории Украины. Тогда сообщалось, что зерно действительно принадлежит Украине и вывозят его по просьбе украинской стороны.

Позже в нацкомпании добавили, что проверяют сведения о том, что Генпрокуратура Украины якобы обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно.

Между тем накануне в СМИ появилась информация, что турецкие органы задержали российское судно с якобы незаконно вывезенным украинским зерном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1976993-kazahstan-mozhet-rastorgnut-dogovor-s-arendovavshey-sudno-zhibek-zholy-rossiyskoy-kompaniey/