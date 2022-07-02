КТЖ выясняет, правда ли Украина потребовала арестовать судно "Жибек Жолы"

Судно "Жибек Жолы". Фото: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Накануне компания "Казахстан Темир Жолы" прокомментировала информацию о своем судне, вывозившем зерно с территории Украины. Сегодня же пресс-служба КТЖ дополнила свое обращение, прокомментировав другие сведения, передает корреспондент NUR.KZ.

Днем ранее перевозчик заверил, что зерно действительно принадлежит Украине и вывозят его по просьбе украинской стороны.

Вместе с этим в СМИ появились сведения о том, что Генпрокуратура Украины якобы обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно.

"Достоверность данного обращения компанией проверяется с уполномоченными государственными органами Украины. Проходят активные консультации с послами обеих стран", – сообщили в АО "НК "Казахстан Темир Жолы".

Как ранее сообщалось, сделка продажи зерна была между эстонской компанией "Mangelbert OU" и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.

"В целях прояснения ситуации и исключения нарушений норм международного права, КТЖ было направлено письмо в адрес арендатора судна с требованием предоставления в срочном порядке подробного пояснения сложившейся ситуации с приложением всех подтверждающих документов (контракты, сертификаты и т.д).

КТЖ заверяет о своей приверженности к соблюдению норм международного права", – добавили в пресс-службе КТЖ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1976689-ktzh-vyyasnyaet-pravda-li-ukraina-potrebovala-arestovat-sudno-zhibek-zholy/