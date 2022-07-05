Япония запретила экспорт для 90 компаний в России и Беларуси

Токио, Япония. Иллюстративное фото: pixabay.com

Япония расширила экспортные санкции в отношении ряда российских и белорусских компаний из-за ситуации в Украине, передает РИА Новости со ссылкой на бюллетень японского правительства.

Запрет на экспорт коснулся 90 компаний из России и Беларуси.

Кроме того, на территории Японии будут заморожены активы 57 граждан России и еще шести российских организаций. Также запрещены финансовые операции с попавшими под санкции лицами.

Таким образом, ограничения коснулись Владимира Сальдо, который был назначен российскими военными главой Херсонской военно-гражданской администрации, его заместителя Кирилла Стремоусова, вице-премьера России Дмитрия Григоренко и других лиц.

Среди компаний, внесенных в санкционный список, значатся АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", Фонд стратегической культуры.

Всего с начала войны в Украине Япония ввела ряд пакетов санкций в отношении России и Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976995-yaponiya-zapretila-eksport-dlya-90-kompaniy-v-rossii-i-belarusi/