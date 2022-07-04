СМИ: Российское судно с зерном из Украины задержали в Турции

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Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что турецкие органы задержали российское судно с незаконно вывезенным, по его словам, украинским зерном, передает "Европейская Правда".

Груз на судне был вывезен из порта в украинском Бердянске. 4 июля состоится совещание, на котором решат судьбу судна.

"У нас есть полное сотрудничество, судно сейчас стоит перед входом в порт. Оно задержано таможенными органами Турции. Завтра [4 июля] состоится межведомственное совещание, на котором будет решена дальнейшая судьба этого судна", - сказал Боднар.

Генпрокуратура Украины подала запрос в соответствующие турецкие органы. Украинская сторона надеется, что судно арестуют, вывезенное украинское зерно конфискуют, а ответственные за этот инцидент понесут наказание.

"С этим судном особая ситуация, поскольку оно первым пыталось использовать временно оккупированный порт Бердянска и затем зайти в турецкий порт", - сказал Боднар.

Источник на турецкой таможне сообщил РИА Новости, что российское судно с зерном действительно было задержано.

"Был запрос, ведется расследование. Это все, что я вам сейчас могу сказать", - сообщила турецкая сторона.

Конкретных решений пока принято не было.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976780-smi-rossiyskoe-sudno-s-zernom-iz-ukrainy-zaderzhali-v-turtsii/