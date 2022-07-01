Информацию о вывозе зерна из Украины "на казахстанском судне" прокомментировали в КТЖ

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30 июня в Сети появилась информация о том, что казахстанское судно "Жибек Жолы" якобы занималось вывозом зерна с территории Украины. Это заявление прокомментировали на официальном сайте АО "НК "КТЖ".

Как указали в КТЖ, судно вывозило зерно через Бердянский морской торговый порт.

В нацкомпании пояснили, что 26 октября 2021 года ТОО "KTZ Express Shipping" (судовладелец) заключило договор бербоут-чартера (фрахтование корабля без экипажа - прим. ред.) с российской компанией ООО "Грин-Лайн", в том числе на следующих условиях:

передано судно "Жибек Жолы" дедвейт по 7000 тонн без права передачи третьим лицам. Судно было приобретено в 2016 году у Невского судостроительного-судоремонтного завода;

срок действия - до 30 ноября 2022 года.

При этом имеется санкционная оговорка согласно международной практике, согласно которой предусмотрены гарантии со стороны ООО "Грин-Лайн", что они на момент заключения договора и в течение срока действия не подпадают под какие-либо санкции.

В противном случае судовладелец имеет право немедленно расторгнуть договор.

Подчеркивается, что ООО "Грин-Лайн" и его руководство (Щепин А.В., Тихомирова М.В.) не состоят в санкционных списках США, ЕС, Великобритании и Канады.

Согласно практике и условиям заключенного договора, арендатор не согласовывает с судовладельцем род груза и маршруты его перевозок.

Далее, по данным КТЖ, у ООО "Грин-Лайн" заключен долгосрочный контракт на оказание услуг по перевозке зерна из Украины в Турцию с эстонской компанией Mangelbert OU, являющейся трейдером зерновых культур и масел с 1999 года.

"По заверению руководителя Mangelbert OU, 28 июня 2022 года судно "Жибек Жолы", загруженное в Бердянском морском торговом порту пшеницей (6927,8 тонн), вышло из порта в турецкий порт Карасу (ориентировочное время прибытия судна - 1 июля).

Также он утверждает, что зерно является украинским, и перевозка осуществляется по согласованному гуманитарному коридору по просьбе украинской стороны.

При этом АО "KTZ Express" проводятся активные консультации с участниками данной перевозки, а также представителями дипломатической миссии", - пояснили в нацкомпании.

В конце сообщения в компании заверили, что АО "KTZ Express" является приверженцем строгого соблюдения существующих санкционных ограничений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1976630-informatsiyu-o-vyvoze-zerna-iz-ukrainy-na-kazahstanskom-sudne-prokommentirovali-v-ktzh/